التأمينات ترد على المتضررين من خصومات المعاشات وبدل الغلاء

عادل الحربي (صدى):

ردَّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على شكاوى المستفيدين بشأن وجود خصومات في المعاشات وبدل غلاء المعيشة، نافية خصم أي مبالغ منهما خلال الشهر الجاري، حيث تم إيداع المبالغ كاملة في حسابات المستفيدين البنكية.

ونبَّهت المؤسسة على المتضررين من أي خصومات، إلى مراجعة البنوك، مؤكدة أن الصرف للمستفيدين الذين لهم معاشات التقاعد أو الوفاة أو العجز المهني وغير المهني.

كما أشارت إلى أن مبلغ البدل يتم توزيعه، بالتساوي بين جميع أفراد العائلة، لافتة إلى أنه إذا كان المستفيد شخصاً واحداً فإنه يمنح كامل المبلغ، وهو 500 ريال.