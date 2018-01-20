البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين بجعل المواطنين الأمريكيين رهائن مطالبهم غير المسؤولة

واشنطن(صدى):

اتهم البيت الأبيض اليوم، الديموقراطيين بجعل الأمريكيين ” رهائن لمطالبهم غير المسؤولة ” لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس حول تسوية ميزانية، مما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات للمرة الأولى منذ 2013.

وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” وضعوا (الديموقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني “.

وأضافت ” لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديموقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة “.

يشار إلى أن أنشطة مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية توقفت عند منتصف ليل الجمعة/السبت، بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل في أعقاب تصويت إجرائي.