البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين بجعل المواطنين الأمريكيين رهائن مطالبهم غير المسؤولة
اتهم البيت الأبيض اليوم، الديموقراطيين بجعل الأمريكيين ” رهائن لمطالبهم غير المسؤولة ” لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس حول تسوية ميزانية، مما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات للمرة الأولى منذ 2013.
وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” وضعوا (الديموقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني “.
وأضافت ” لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديموقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة “.
يشار إلى أن أنشطة مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية توقفت عند منتصف ليل الجمعة/السبت، بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل في أعقاب تصويت إجرائي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13813 ] نشر منذ 4 دقائق
ايه هين