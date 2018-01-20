حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة .

في حين تنخفض درجات الحرارة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة) وتبقي السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .