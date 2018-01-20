رمضان صبحي يقود ” ستوك سيتي ” لملاقاة ” هيديرسفيلد ” .. الليلة

ماجد محمد(صدى):

يشارك اللاعب المصري رمضان صبحي، في اختبار جديد مع فريق ” ستوك سيتي” الذي يلتقي في الخامسة مساء اليوم، السبت مع هيديرسفيلد تاون، بملعب ” بريطانيا ستاديوم “، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز ” البريميرليج ” .

ويحتل ستوك سيتى المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 20 نقطة، بينما يحتل هيديرسفيلد تاون المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وتعد مباراة اليوم هى الأولى لفريق ستوك سيتى تحت قيادة مديره الفنى الجديد بول لامبرت خلفاً لمارك هيوز الذى تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

ولم يتذوق ستوك سيتى طعم الانتصار فى المباريات الـ 4 الأخيرة بمسابقة الدورى الإنجليزى ويواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى ” تشامبيونشيب “.