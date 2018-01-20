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باكستان تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بنيران القوات الهندية

باكستان تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بنيران القوات الهندية
اسلام اباد(صدى):

أعلنت باكستان عن مقتل أحد مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح مسئول الإدارة الحكومية المحلية في الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير شودري غفتار أن القوات الهندية أطلقت قذائف هاون على قرية باكستانية قريبة من الخط الفاصل مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني .

وجاء هذا التطور بعد يوم من مقتل امرأتين باكستانيتين وإصابة خمسة مدنيين بهجمات شنتها القوات الهندية على قرية باكستانية في إقليم البنجاب المحاذي للحدود مع الهند، وبعد أربعة أيام من مقتل أربعة جنود باكستانيين بهجوم مماثل نفذته القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13813 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليه يا ابو هنود على جيرانك

[ عدد التعليقات: 13813 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعقب حق الجيره ي ابو هنود

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