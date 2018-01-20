حسام غالي يقود النصر لملاقاة النهضة في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

يسعى النجم المصرى حسام غالى لقيادة النصر السعودى نحو الصعود إلى الدور ربع النهائى فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يلتقى فى الخامسة مساء اليوم مع النهضة، ضمن منافسات دور الـ 16.

وصعد النصر لدور الـ 16 فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الزلفى بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تغلب النهضة على الرائد المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمود عبد الرازق ” شيكابالا “.

وحذر الأرجنتينى جوستافو المدير الفنى لنادى النصر، لاعبيه من الاستهانة بقدرات فريق النهضة الذى حقق المفاجأة فى دور الـ 32 ونجح فى إقصاء الرائد أحد أندية الدرجة الممتازة من منافسات البطولة.