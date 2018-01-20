شكوك حول مشاركة أحمد حجازي في مباراة “وست بروميتش” و”إيفرتون”

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق ” وست بروميتش ” ألبيون المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تعزيز آماله في البقاء مع الكبار عندما يحل ضيفا على إيفرتون في الخامسة مساء اليوم، السبت بملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ” البريميرليج “.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وكان وست بروميتش ألبيون حقق فوزه الثالث فى مسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم فى الجولة الماضية بعدما تغلب على برايتون بهدفين دون مقابل، فى الوقت الذى يسعى فيه إيفرتون للخروج من دوامة الهزائم المتتالية التى تعرض لها على مدار المباريات الثلاثة الماضية بمسابقة ” البريميرليج ” وتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقفه فى وسط الجدول.