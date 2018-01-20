 “وطن بلا مخالف” تطيح بـ 432 ألف في قبضة الأمن

علي العنزي(صدى):

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) في جميع مناطق المملكة حتى أمس الأول، عن ضبط (432562) مخالفاً، منهم (276415) مخالفاً لنظام الإقامة، و(110618) مخالفاً لنظام العمل، و(45529) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأطاحت الحملات (6080) شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، (76%) منهم يمنيون، و(22%) إثيوبيون، و(2%) من جنسيات أخرى، وقد تم ترحيلهم جميعاً، كما تم ضبط (360) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المضبوطين المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم (890) شخصاً، والمواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (138) شخصاً، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (124) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (14) سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12099) وافداً مخالفاً، منهم (10091) رجلاً، و(2008) نساء، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (73279) مخالفاً، وإحالة (66027) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (71539) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (98286) مخالفاً.