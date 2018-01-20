الإطاحة بمصنعي “مساويك” و”بطاطس” عشوائيين في مكة

نايف السالم(صدى):

أطاحت قوات الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، خلال حملتها الأمنية، مصنعين مخالفين تديرهما عمالة مخالفة أحدهما لـ”المساويك” وآخر للبطاطس.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المصنعين في حيي النكاسة والمسفلة، إذ يتم في مصنع ” المساويك ” إضافة مواد مجهولة المصدر على أعواد السواك لتبدو طرية أثناء استخدامها وتوضع بداخل دورات المياه ومن ثم تغليفها وتسويقها وبيعها في السوق بعلامات تجارية مقلدة، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في التغليف والطبع لتقليد العلامات التجارية وكميات كبيرة من المساويك المعدة للبيع والتسويق، فيما تم ضبط مصنع البطاطس في أحد المنازل، إذ يتم تجهيزها بصورة بدائية وبأدوات غير صحية وتسويقها على المطاعم والبوفيهات، وتم ضبط وتحرير المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.