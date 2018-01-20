 فعاليات نسائية وسباق للخيول والصقور في مهرجان “ربيع الشماسية “

سالم المطيري(صدى):

شهد مهرجان المخيم الشبابي الشامل (ربيع الشماسية) العديد من الفعاليات، منها سباقا الخيل والصقور، والمسابقات الترفيهية والشعبية، وعرض السيارات الكلاسيكية، إضافة إلى مسابقة خبزة الجمر، والحرف المختلفة.

وقدمت لجنة الشباب مسابقات وأنشطة ترفيهية وثقافية، منها فعاليات مخصصة للمرأة، إذ استحدثت مسابقة أجمل عطر (عطر الأولين، وطريقة صناعة عطر الفتشة)، والنقشة والتطريز وزفة الأولين، وطحن القمح في الرحى، فضلا عن بازار نسائي، وإبراز موروثات الأجداد والجدات ونقله للأمهات، بينما فازت بمسابقة عزيمة الجدات (أجمل نقشة) إحدى البنات التي نقشت على يدها “سلمان الغالي والوطن أجمل”.

وقال محافظ الشماسية فهد الراضي، إن المهرجان يبرز دور الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية والمعرفية.