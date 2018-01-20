إزالة 60 بسطة بحراج ” الخضراوات ” في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت أمانة الطائف 60 بسطة عشوائية من ساحة الحراج بسوق الخضراوات والفواكه المركزي، بمشاركة أعضاء لجنة تنظيم وسعودة السوق ومندوبي شعبة الضبط الإداري وقوة الضبط الميداني.

وشملت المصادرات 580 كرتوناً من المنتجات الزراعية التي يعرضها مخالفون في ساحة حراج السوق بشكل عشوائي وغير نظامي، فيما أكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع المخالفين خصوصا وأن البسطات العشوائية في ساحة الحراج أسهمت في عرقلة الحركة المرورية وحركة المشاة في سوق الخضراوات والفواكه المركزي، وعدم إفساح المجال للمزارعين للحراج على إنتاجهم الذي يتم توريده إلى السوق صباح كل يوم.

وحذرت الأمانة من إقامة البسطات العشوائية، إذ سيتم التعامل معها وفق الأنظمة الجزائية الرادعة، كما أن العمالة المخالفة سيتم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم، ولن تسمح بالبسطات التي تعرقل الحركة داخل السوق.