توجيه جديد من وزارة ” الداخلية ” بشأن المبتعثين في الخارج

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات للطلبة المُبتعثين بالخارج، داعيةً الراغبين منهم في الزواج بغير سعودية إلى الحصول على إذن؛ لتسهيل تسجيل واقعة الزواج والأولاد.

وتضمنت التعليمات الصادرة عن وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ضرورة عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية في غير دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة القيام بتجديدها قبل انتهاء تاريخها بستة أشهر؛ تفادياً لإيقاف الخدمات وإيقاع غرامة مالية.

وحذرت التعليمات وفقاً لما أوردت ” الحياة “، من رهن بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، إلى جانب أهمية الإبلاغ في ” أبشر ” عن فقدان الهوية، والحرص على تسجيل المولود في أسرع وقت وفي أقرب ممثلية للمملكة خلال 30 يوماً، مشددةً على أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر لكنه إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.