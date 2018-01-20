أول رد من الشثري على ” الحبيب ” بشأن ” العادة السرية “

عادل الحربي (صدى):

قال الشيخ الدكتور عبدالله الشثري، أستاذ التفسير بجامعة الإمام، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تحريم العادة السرية، وذلك في رده على حديث الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، الذي نفى وجود إجماع على تحريمها.

وقال الشثري إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى العادة السرية، ولو كانت خيراً لبيّنه، مضيفاً أن ما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً.

وأوضح أن الشيخ بن باز، رحمه الله، ذكر أن الأطباء أقرَّوا بمضارها، لافتاً إلى أن جمهور الفقهاء قالوا بتحريمها.

يذكر أن الدكتور طارق الحبيب أشار في حديث تلفزيوني إلى أن العادة السرية لم يثبت لها علمياً أضرار محددة، نافياً وجود إجماع عند الفقهاء على تحريمها.