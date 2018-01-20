المناطق الوسطى والشمالية تشهد أقوى موجة برد هذا الأسبوع

علي القحطاني (صدى):

تشهد المناطق الشمالية والوسطى خلال هذا الأسبوع أقوى موجة برد منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام، وتتعرض العاصمة الرياض صباح اليوم (السبت) لنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للغبار والأتربة؛ تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتوقع الباحث في الأحوال الجوية عبدالعزيز الحصيني، بحسب ” الوطن”، تأثر الحالة الجوية في المناطق الشمالية والوسطى بالمنخفض القطبي، وتعرضها لأمطار من خفيفة إلى غزيرة، وعواصف رعدية ورياح نشطة، مع ثلوج متفاوتة على المرتفعات.