 قائمة بأسماء 25 لاعباً يشاركون في أول معسكرات استعداد الأخضر لكأس العالم

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الداخلي ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً لكأس العالم 2018.

وينطلق المعسكر الذي سيقام في مدينة الرياض غداً (الأحد) على أن يستمر حتى 27 يناير الجاري.

وضمت قائمة المنتخب في مركز حراسة المرمى كلاً من ” ياسر المسيليم، وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس”، وفي خط الدفاع “أسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، وعبدالله الزوري، وياسر الشهراني “.

وأما خط الوسط فقد ضمت القائمة “سلمان الفرج، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالمجيد الرويلي، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وفهد المولد”، على أن يكون في مركز الهجوم اللاعبان محمد السهلاوي، ومجاهد المنيع.