جثمان ” التويجري ” يصل المملكة خلال ساعات

عادل الحربي (صدى):

أفادت مصادر أن جثمان الداعیة السعودي عبدالعزيز التويجري الذي اغتيل على يد مسلحین في غینیا الأربعاء الماضي سيصل المملكة خلال ساعات.

وأوضحت المصادر ، أن جثمان ” التويجري ” وصل أمس الجمعة إلى العاصمة المغربية قادماً من غينيا، مشيرةً إلى أن طاقماً من السفارة والخارجية يشرف على إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة.

بدوره أكد القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية غينيا عبدالرحمن الزبن أن السلطات الغينية تواصل تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابستها، لافتاً إلى أن المكان الذي شهد جريمة الاغتيال يبعد عن العاصمة نحو 500 كيلومتر.

وبيّن الزبن وفقاً لما أوردت “عكاظ”، أن الراحل ” التويجري ” وزملاءه من الدعاة سافروا إلى غينيا بشكل شخصي بعد تلقيهم دعوة من دعاة هناك دون تنسيق مُسبق مع السفارة، مشدداً على أن السفارة سبق وأن نبهت على الدعاة بضرورة تبليغها بتلك الرحلات قبل القيام بها.