مديرة اليونيسف: أطفال في جنوب السودان على حافة الموت

واشنطن(صدى):

قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور إن أربع سنوات من الصراع في جنوب السودان تركت الأطفال هناك مرضى وجوعى وعلى حافة الموت.

وأضافت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في بيان صحفي اليوم عقب زيارة إلى جنوب السودان استمرت يومين ” رأيت بأم عيني كيف كان تأثير العنف المستمر مدمرا على حياة الأطفال .”

وحذرت مع دخول موسم الجفاف من استمرار تنامي الاحتياجات الإنسانية، معربة عن قلقها لعدم مواكبة التمويل لحجم الاحتياجات.

وشددت هنريتا فور على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في البلاد، وهو “الأمر الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأمل والأمن إلى أطفال وشباب جنوب السودان.”