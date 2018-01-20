بريطانيا تقدم لقاحات لإنقاذ أطفال الروهينجا من تفشي مرض الدفتيريا

لندن(صدى):

أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تقديم لقاحات لإنقاذ أطفال الروهينجا من تفشي مرض الدفتيريا المميت ضمن برنامج التطعيم الذي يهدف لحماية أكثر من 350 ألف طفل من آثار انتشار مرض الدفتيريا المميت.

ومن المتوقع أن تستمر حملة التطعيم التي بدأت في شهر ديسمبر حتى شهر فبراير وقد قدمت الحملة حتى الآن بحسب بيان الحكومة البريطانية أكثر من 315 ألف لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة أسابيع وحتى 15 سنة ويعيشون داخل أو قرب أكبر مخيم في العالم في مدينة كوكس بازار.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردانت، تعقيباً على هذا الإعلان ” من الصعب استيعاب عمق المعاناة الإنسانية بين مئات وآلاف الروهينغا الذين فرّوا من الاضطهاد في بورما. وقد لجأ الكثير منهم إلى بنغلادش، غير أن محنتهم لم تتوقف إذ أن مرض الدفتيريا، الذي يمكن الوقاية منه وقاية تامة، يقضي على حياة من اعتقدوا أنهم وصلوا أخيراً إلى برّ الأمان “.