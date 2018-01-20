 الحاويات الزجاجية هي الأفضل لتخزين مختلف أنواع الطعام

متابعات(صدى):

هناك أدلة على أن البلاستيك يتفاعل مع الأطعمة عند تخزينها فيه، حتى عند اختيار أنواع من الحاويات خالية من العناصر الكيميائية التي ثبت أنها ضارة مثل مادة بي بي إيه. وتعتبر الحاويات الزجاجية، والمصنوعة من الستانليس ستيل أو السيراميك هي الأفضل لتخزين مختلف أنواع الطعام والأعشاب والمخللات.

تجنّب الحاويات البلاستيكية حتى لو كانت من أنواع آمنة لأنها تتفاعل مع الطعام بمرور الوقت وعلى الرغم من أن الحاويات البلاستيكية الشفافة اللون المصنوعة من مادة البولي إيثلين تعتبر آمنة، إلا أن بعض المكونات الكيميائية يمكن أن تتحرر من المادة البلاستيكية مع الوقت وتكرار الاستعمال، ما يترتب عليه تفاعل هذه المواد مع الطعام.

وتتميز حاويات الطعام المصنوعة من الزجاج أو السيراميك أو الستانلس ستيل بإمكانية تخزين الأطعمة الساخنة والباردة، والأعشاب، والصلصات فيها من دون قلق لأنها لا تتفاعل مع مكونات الطعام.