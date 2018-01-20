” أبا الخيل “: وزارة العمل توصلت للأطفال المعنفين من قبل زوج والدتهم

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم التوصل إلى الأطفال الذين تعرضوا للتعنيف، وإنه جاري استكمال الإجراءات الرسمية في الواقعة.

وأضاف” أبا الخيل “، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه تم اتّخاذ اللازم من قبل وحدة الحماية الاجتماعية لحمايتهم.

وتدوال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يرصد فيه ما يعانيه هو وإخوته من زوج والدته، الذي يعذبهم ويهينهم ويجعلهم ينامون دون عشاء، بحسب المقطع، ما أثار استياءً كبيرًا لدى النشطاء، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.