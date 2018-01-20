قائمة أسماء المنتخب الوطني المشاركة في المعسكر الداخلي غدا بالرياض

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول، قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في المعسكر الداخلي، الذي سيقام في مدينة الرياض غدًا الأحد ويستمر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعداداي للأخضر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: “ياسر المسيليم، وليد عبدالله، المعيوف، محمد العويس “.

أما خط الدفاع: “أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الزوري، ياسر الشهراني “.

وخط الوسط: ” سلمان الفرح، عبد العزيز الجبرين، عبد الجيد الرويلي، عبدالله عطيف، محمد كنو، يحي الشهري، حسين المفهوي، سالم الدوسري، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، فهد المولد “.

خط الهجوم: ” محمد السهلاوي، مجاهد المنيع “.