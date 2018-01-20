5 أسباب وراء الاستيقاظ في منتصف الليل

متابعات(صدى):

وجدت دراسة حديثة أن الإفاقة من النوم في منتصف الليل تعادل تقريباً عدم النوم من الأساس، حيث يؤثر نقص التريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، على قدرة الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس .

وقالت الدراسة أن آثار الاستيقاظ في منتصف الليل تنعكس على القدرات الذهنية، وتزداد الأخطاء التي يقع فيها الإنسان.

وقد وجدت الأبحاث أن بعض العوامل تزيد احتمال الاستيقاظ في منتصف الليل، وهي:

ويستمر تأثير الكافيين في الجسم لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات، وإذا تناولت أحد مشروبات الكافيين الساعة 8 مساءً يعني ذلك احتمال الاستيقاظ بين الساعة 1 و2 بعد منتصف الليل.

واستعادة الذكريات القديمة في المساء، وخاصة الأخطاء والسلبيات التي مر بها الإنسان يقلّب عليه المواجع. احرص على أن تذهب إلى الفراش مبتسمًا.

ويؤثر نقص التريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، على قدرة الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس.

وتأكد من أن الفراش مريحاً، وأنه لا تصدر عنه أصوات عند تقلّب الجسم أثناء النوم.