127 ألف مشترك بحملة ” ادعم ناديك ” والهلال في الصدارة

طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، آخر تحديث لأرقام مبادرة ” ادعم ناديك ” ، اليوم الجمعة، حيث تصدر نادي الهلال منذ بداية المبادرة حتى الآن، و شارك بعدد 1.004 مشاركًا.

كما بلغ عدد جماهير نادي النصر 242 شخصاً، وبلغ عدد الأشخاص في نادي الاتحاد 253 مشتركًا، أما نادي الأهلي بلغ عدد المشاركين فيه 263 مشتركًا، والشباب 16 مشتركًا، والاتفاق 7 أشخاص، وأحد شخصان، والتعاون 5مشترك، والباطن 5 مشترك، والفيصلي 3 مشترك، والفيحاء 3 مشترك، والرائد 11 مشتركًا، والفتح 9 مشترك، والقادسية مشتركان، ليصبح الإجمالي 126,832.