” الشريان ” يفتح تحقيقا في تسريب صور لموظفة في هيئة الإذاعة والتليفزيون

نايف السالم(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، فتح تحقيقًا حول الصور والمقاطع التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن إحدى الموظفات للتأكد من مصدرها ومدى صحتها.

وأكد ” الشريان ” ، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تأخذ جميع ملاحظات الجمهور بعين الاعتبار وبكل جدية، وتحرص على الاستفادة منها في تطوير العمل والنهوض بالأداء الإعلامي، مشددًا على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع في القيم والتقاليد وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة للالتزام بكود العمل في التعامل وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون عمل مؤسسي، لا يقرره أفراد بل يخضع للدراسة والتمحيص من اللجان المختصة التي يمثلها أعضاء من كافة قطاعات الهيئة.

وأردف ” الشريان ” ، أن التلفزيون كان وسيبقى حارسًا لقيم المجتمع الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة، ويدرك القائمون عليه أن نجاح التلفزيون مرهون بالالتزام بالقيم الأخلاقية التي تتمثلها المملكة وتعتز بها على مر التاريخ.