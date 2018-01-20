” الشريان ” يفتح تحقيقا في تسريب صور لموظفة في هيئة الإذاعة والتليفزيون
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، فتح تحقيقًا حول الصور والمقاطع التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن إحدى الموظفات للتأكد من مصدرها ومدى صحتها.
وأكد ” الشريان ” ، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تأخذ جميع ملاحظات الجمهور بعين الاعتبار وبكل جدية، وتحرص على الاستفادة منها في تطوير العمل والنهوض بالأداء الإعلامي، مشددًا على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع في القيم والتقاليد وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة للالتزام بكود العمل في التعامل وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون عمل مؤسسي، لا يقرره أفراد بل يخضع للدراسة والتمحيص من اللجان المختصة التي يمثلها أعضاء من كافة قطاعات الهيئة.
وأردف ” الشريان ” ، أن التلفزيون كان وسيبقى حارسًا لقيم المجتمع الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة، ويدرك القائمون عليه أن نجاح التلفزيون مرهون بالالتزام بالقيم الأخلاقية التي تتمثلها المملكة وتعتز بها على مر التاريخ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25741 ] نشر منذ 4 ساعات
🤔🤔🤔🤔
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 4 ساعات
مافهمت يعني مذيعه وكانت بوضع غير لائق مثلاً!!! الخبر مبهم😏
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7023 ] نشر منذ 4 ساعات
صحيح يخيتي ناقده ومتابعه الخبر مُبهم .🤔.
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أنا مثلك مافهمت شي .؟؟؟؟.🙄.
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أو يمكن كانت من غير مَدري شسموه .👗.🤔🤔.
صداوي[ عدد التعليقات: 1561 ] نشر منذ 1 ساعة
ريم الحبيب . تم إنشاء اداره جديده بهيئة الاذاعه والتلفزيون وتعيينها المدير للمحتوى والاستراتيجيات بالاذاعه. انتشر لها صور غير لائقه اذا كانت فعلا تعود لها فهى كارثه لاتليق بموظفه تعمل في اذاعه رسميه تمثل المملكه رسميا . تم تعيينها من قبل داوود الشريان.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب فين الصور نبغى نشوفها احنا كمان☺️