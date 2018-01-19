” اليويفا ” يعدل نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، إجراء بتعديل ترتيب الاتحادات الأعضاء، ما سيؤثر على مراكز دوري أبطال أوروبا في كل دولة من هذه الدول، ابتداءً من الموسم المقبل، حتى عام 2021.

ونص التعديل الجديد بمقاعد دوري الأبطال على منح الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإسباني، والإنجليزي، والألماني، والإيطالي، التأهل المباشر إلى دور المجموعات، ولن يخوض الرابع الدور التمهيدي مثلما كان سابقا.

وبمجموع هذه الأندية يتبقى 16 مقعدًا من الـ32 التى تشكل دور المجموعات في دوري الأبطال، وتم توزيعها بواقع مقعدين لبطل الدوري الفرنسي ووصيفه، ومقعدين لبطل الدوري الروسي ووصيفه، ومقعد واحد لكل من بطل الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، كما يشارك صاحب اللقب، وإذا كان من ضمن المتأهلين أساسا من بلاده فيحل محله بطل الدوري التشيكي.

ولفت اليويفا إلى أن هناك مقعدًا لبطل الدوري الأوروبي، وفي حالة تأهله بالفعل يذهب هذا المقعد المؤهل مباشرة لدور المجموعات لصاحب المركز الثالث في الدورى الفرنسي، أما باقي المراكز فسيتم لعب الأدوار التمهيدية بها.