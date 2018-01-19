” بيل جيتس ” يتصدر قائمة متبرعي العالم في 2017

واشنطن(صدى):

يعلن بعض أثرياء العالم، كل عام عن تبرعات سخية لأعمال خيرية متنوعة وفي مجالات عدة كالتعليم والصحة ودعم الابتكار، وشهد عام 2017 ارتفاعا في العطايا والمنح من جانب المليارديرات.

وبلغ إجمالي أكبر عشرة تبرعات للأثرياء في 2016 حوالي 4.3 مليار دولار، بينما ارتفعت العام الماضي إلى 10.2 مليار دولار، ونشرت ” فوربس ” تقريرا عن أكبر التبرعات التي أعلن عنها مليارديرات حول العالم في 2017 كان على رأسهم المؤسس الشريك لـ ” مايكروسوفت ” ” بيل جيتس ” .

وشملت قائمة العام الماضي أثرياء تبرعوا بمليار دولار أو أكثر، وكان أبرز المتبرعين ممن جمعوا ثرواتهم من القطاع التكنولوجي.

و تبرعت مؤسسة ” بيل جيتس ” وزوجته ” مليندا ” بحوالي 4.6 مليار دولار في شكل أسهم ” مايكروسوفت ” ، وتركزت التبرعات على دعم الصحة والتعليم والتنمية حول العالم.

وتقدر قيمة أصول مؤسس “بيل ومليندا” بحوالي أربعين مليار دولار، بينما يصل حجم ثورة “جيتس” إلى 92 مليار دولار.