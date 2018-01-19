بالصور.. ماراثون الألوان من 6 سنوات حتى 60 سنة

حسين العلي(صدى):

شارك المئات من مختلف الفئات العمرية في ماراثون الألوان والذي انطلق مساء امس في الواجهة البحرية لمحافظة القطيف وقال مدير تنظيم السباق لاعب منتخب السعودي للألعاب القوى نور الصناع سعدنا اليوم بانطلاق المرحلة الأولى من سباقات الماراثون وهو ” السباق المفتوح ” لفئات عمرية مختلفة فقد سجلت بقوائم المتسابقين أكبر متسابق بعمر 60سنة و اصغرهم 6سنوات قطعوا فيها المتسابقون مسافة 5 كيلومتر.

وأضاف الصناع تميز ماراثون الألوان بنثر ألوان على المتسابقين مما رسم لوحة رائعة اضفت نوعاً من البهجة والسعادة على الحضور والمتسابقين ، خصصت لها اللجنة المنظمة فرق لنثر الألوان على المتسابقين كل كيلو متر قطعه المتسابقون خلال مراحل السباق . فقد حصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول المتسابق محمد حمد العتيبي حيث قطع المسافة بزمن 18دقيقة و 31ثانية و 51جزء من الثانية ، والمركز الثاني و الميدالية الفضية للمتسابق صادق عيسى القلاف بزمن 18 دقيقة و 37ثانية وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية المتسابق عقيل عباس آل عمير بزمن 18 دقيقة و 54ثانية و 67جزء من الثانية .

يذكر أن الماراثون بالجزء الثاني يستمر اليوم لفترتين الثالثة للأطفال ومنسوبي الجمعيات الخيرية والسابعة مساء للرياضيين ، فيما خصص مساء السبت لأصحاب الهمم ، وذلك ضمن مهرجان متنوع الفعاليات والانشطة.