لحظة رفع تيفو لقاء الاتحاد والاتفاق

الجمعة 19
يناير
fight for us قاتل من اجلنا كلمة خفيفه سلسه هادئه اتت في الوقت المناسب والعميد متأخر بهدف استجاب المولد واعوانه لهذا المطلب الملح وقلبوا النتيجه رأسآ على عقب بجدارة العميد استثنائي بكل شيء يفعل مايريد عندما يريد وتقف الآنديه السعوديه الأخرى مذهوله بل مفجوعه من المشهد المهيب نعم هنالك فرق بين العميد وغيره من الأنديه فوارق التاريخ تتحدث عن نفسها المبادرات الجميله للعميد فقط والكاريزما الأخاذه له لوحده وهوس الجماهير لايمكن مقارنته بهاجس الآخرين
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عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 18 دقيقة
fight for us قاتل من اجلنا كلمة خفيفه سلسه هادئه اتت في الوقت المناسب والعميد متأخر بهدف استجاب المولد واعوانه لهذا المطلب الملح وقلبوا النتيجه رأسآ على عقب بجدارة العميد استثنائي بكل شيء يفعل مايريد عندما يريد وتقف الآنديه السعوديه الأخرى مذهوله بل مفجوعه من المشهد المهيب نعم هنالك فرق بين العميد وغيره من الأنديه فوارق التاريخ تتحدث عن نفسها المبادرات الجميله للعميد فقط والكاريزما الأخاذه له لوحده وهوس الجماهير لايمكن مقارنته بهاجس الآخرين