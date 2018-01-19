خطوات لتصبح من الأثرياء عن طريق ” الفيسبوك “

عادل الحربي(صدى):

ستظهر لك فور دخولك للإعلان عن منتج ما على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، مجموعة من المحددات فيمن ترغب أن يصل إعلانك إليهم.

ويسمح فيسبوك لك بتحديد السن، الجنس، منطقة الإقامة، الاهتمامات، لكي يكون الإعلان مستهدفًا للفئة الصحيحة، ودون أن تصل الدعاية ” لمن لا يهمه الأمر.

وعلى الرغم من سهولة الإعلان في موقع التواصل الاجتماعي الشهير وفاعليته أيضا في تحديد الجمهور المستهدف، إلا أن الأمر لم يعد جذابًا كما كان قبل ذلك، بسبب العديد من العوامل التي استجدت مؤخرًا بعد قصص نجاح لافتة لاستخدام ” فيسبوك ” كمنصة دعاية

وتضرب مجلة فوربس الاقتصادية مثلًا بطالبين جامعيين قررا ترك الدراسة قبل 5 سنوات ليؤسسا صفحة على فيسبوك لتبيع ساعات ونظارات تحت اسم ” MVMT ” .