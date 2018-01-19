35 مليون ريال تمنع النصر من تسجيل لاعبيه حتى هذه اللحظه

خالد يحي(صدى):

‏⁧‫استطاعت لجنة مكلفة بامر من سلمان المالك من حصر كافة الديون المستعجله التي تمنع نادي النصر من تسجيل لاعبيه المنظمين للنادي موخرا.

وخلصت اللجنه الى ضرورة دفع الرواتب المتاخره و حقوق بعض لاعبيه و في مقدمتهم الثلاثي يحي الشهري والفريدي والسهلاوي، بالاضافة لحل القضايا العالقة سواء المحليه او الدوليه. بمجموع يصل الى 35 مليون ريال.

وتاتي الخطوه الاصعب والمتمثله في توفير هذه المبالغ خلال العشرة الايام القادمة حتى يتسنى للنادي تسجيل لاعبيه الجدد سواء المحليين او الاجانب.