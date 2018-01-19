” اتحاد الكرة ” يشكل اللجنة الجديدة للانضباط والأخلاق

نواف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرار بإعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق، برئاسة جيمس كيتشينغ، والدكتور بدر بن محمد المعجل، نائبَا للرئيس اللجنة، وأيمن بن محمد الرفاعي عضوًا، وأيمن عبد العزيز بن سويلم السويلم عضوًا، وعبد المجيد بن عبدالله البطي عضوًا.

يأتي قرار مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا للمادة 4/35 من النظام الأساسي للاتحاد لكرة القدم، والتي تقضي بصلاحية مجلس إدارة الاتحاد، في تعين رؤساء اللجان القضائية، وغرفة فض المنازعات، ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة أربع سنوات، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.