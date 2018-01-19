” المعارضة القطرية ” تكشف عن كيفية تجنيد الدوحة للمهاجرين لنشر الفوضى

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، أن هناك مراسلات من سفارات دول في قطر تطلب توضيحات عن وجود أشخاص تحت مسمى ” مستشارين ” من جنسيات متنوعة في إدارات الوزارة، متهمين بتوصيل أموال لجمعيات تدعى رعاية أوضاع المهاجرين غير شرعيين بالغرب، متسأله ” هل تجرأ وزارة خارجية النظام التميمي على الكشف عن حجم وفحوى هذه المراسلات؟ ” .

وأضافت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هل يعلم شعبنا الأبي ان هؤلاء ” المستشارين ” طلبوا من عملاء الإخوان في هذه الجمعيات البحث عن شبان من المهاجرين لتجنيدهم كمرحلة أولى عقائديا في صفوف التنظيم الإخواني وبعدها إعادتهم إلى بلدانهم بتونس وليبيا والجزائر لتنشيط عمل الخلايا الإخوانية الأمنية والتخريبية….التغيير قادم ” .