مجلس الأمن يناقش تقرير حول تدخلات إيران وجرائم الحوثيين في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، أنَّ مجلس الأمن الدولي يستعدّ لمناقشة تقرير حول تدخلات إيران وجرائم ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني والرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن، مطلع فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر، أنَّ خبراء أمميين سيقدمون دلائل قوية تدين إيران، ومقترحات لفرض عقوبات عليها جراء استمرارها في دعم الفوضى والإرهاب في اليمن، دون أن تستبعد أن يقدم الخبراء مقترحًا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد أن التقوا به أخيرًا وبحثوا معه الملابسات المحيطة بمقتل والده، والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقالت إنَّ :زيارة مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، ونائبه للمنطقة كانت للاطلاع على مواقف كل الأطراف من عملية السلام، لإعداد التقرير السياسي الدوري لمجلس الأمن ” ، مرجّحة إدراج رئيس ما يُسَمى بـ ” اللجنة الثورية العليا ” محمد علي الحوثي ضمن قائمة العقوبات الأممية.