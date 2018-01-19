” أبا الخيل ” يكشف تفاصيل حول توظيف مهندسين براتب 1500 ريال

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الإعلان الوظيفي الذي نشرته إحدى المنشآت تطلب مهندسين سعوديين براتب 1500 ريال، قديم،ومرفوض من قبل البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وحاليا يُمنع إعلان المنشآت عن فرص العمل التي لا تتوافق أجورها الشهرية مع الأجر السائد في سوق العمل.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، شرع في التحقيق بشأن الإعلان المذكور، بعد أن طالب مهندسون الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبة الشركة التي نشرت الإعلان، والتي هدفها عرقلة حصول المهندسين السعوديين على وظائف.