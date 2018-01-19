” أبا الخيل ” يكشف تفاصيل حول توظيف مهندسين براتب 1500 ريال
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الإعلان الوظيفي الذي نشرته إحدى المنشآت تطلب مهندسين سعوديين براتب 1500 ريال، قديم،ومرفوض من قبل البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وحاليا يُمنع إعلان المنشآت عن فرص العمل التي لا تتوافق أجورها الشهرية مع الأجر السائد في سوق العمل.
يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، شرع في التحقيق بشأن الإعلان المذكور، بعد أن طالب مهندسون الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبة الشركة التي نشرت الإعلان، والتي هدفها عرقلة حصول المهندسين السعوديين على وظائف.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6990 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله ألمســـــــــــــــــــــــــــــــــتعان .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 9 دقائق
المهندسين المصارنه والسوارنه ما يقبلوا ب3000
… فكيف ببن البلد…؟