4 خطوات لـ تعطيل ميزة آخر ظهور على إنستجرام

متابعات(صدى):

أطلقت إنستجرام ميزة جديدة لمستخدميها تعمل على إظهار آخر تواجد لهم في المنصة، كما هو الحال في فيس بوك مسنجر وواتس آب، حيث تظهر هذه الميزة ضمن الرسائل الخاصة بين الأصدقاء الذين تمت المراسلة بينهم فقط، أو بين الأشخاص الذين قاموا بعمل إشارة لبعضهم البعض في قصص إنستجرام.

و تتيح لك المنصة تعطيل ميزتها الجديدة إذا كنت لا تريد لأحد أن يرى آخر ظهور لك ضمنها.

يجب عليك التوجه إلى الصفحة الشخصية على إنستجرام، وقم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى يسار الصفحة الشخصية، ومرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الإعدادات، وبعدها قم بتعطيل عرض حالة النشاط.

الجدير بالذكر أنه في حال قيامك بتعطيل هذه الميزة لن تستطيع بدورك رؤية آخر نشاط لأصدقائك.