أمجد طه لـ تنظيم الحمدين: ستصبحون في حالة مرزية جدًا الأوقات القادمة

طلال الضوي(صدى):

قال أمجد طه، الخبير في الشئون الاستراتيجية والسياسية، اليوم الجمعة، إن مشكلة تنظيم الحمدين حليف العدو إيران، صغير جدًا، وفي الأوقات القادمة في حركة بسيطة سيصبحون في حالة مزرية جدًا.

وأضاف ” طه ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مشكلة صغيرة جداً جداً لدولة صغيرة جداً ،بمعنى صغر المعنى، والدور، والتأثير، والأخلاق، لا المساحة ” .

وأردف الخبير في الشئون الاستراتيجية والسياسية ، في تغريدة سابقة، ” يا تنظيم الحمدين تحتاجون 100 سنة ضوئية للوصول لمستوى دولة ” .