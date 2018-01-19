الفتح يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الجمعة تدريباته على ملعب النادي الرئيسي استعدادًا لمواجهته القادمة أمام فريق الفيحاء يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعمد المدير الفني التونسي السيد فتحي الجبال على تنويع الحصة التدريبية ما بين اللياقية والتكتيكية حيث بدأ بتمارين لياقية عبر مربعات صغيرة باستخدام الكرة ليطبق بعدها عددًا من الجمل التكتيكية التي ركزت على تنويع صناعة الكرة من الأطراف والعمق ، بعدها أجريت مناورة على نصف مساحة الملعب ركز على اللعب في المساحات الصغيرة وعدم الاحتفاظ بالكرة. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة المحترف المصري محمد عبدالشافي في أول حصة تدريبية له بعد انتقاله لصفوف الفريق.