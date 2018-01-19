شرطة الرياض تطيح بـ 7 مواطنين تورطوا في حوادث استيلاء على المركبات بالقوة

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الامنية والجهود الرامية لكشف غموض القضايا والإطاحة بالمتورطين في جرائم سرقة المركبات بالقوة والاستيلاء عليها والسطو على العاملين بالمحلات التجارية وسلبهم تحت تهديد السلاح (الأبيض) وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصيه وعلى ضوء ما ورد لمراكز شرطة العاصمة من بلاغات.

فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على تكثيف الجهود من خلال جمع المعلومات وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وفي الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً لتلك التجمعات , ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أشارت الدلائل الى تورط تشكيل من سبعة اشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم ، واسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه (سبعة مواطنين جلهم في العقد الثالث ) تبين تورطهم بارتكاب ( ٢٢ ) حادثة تمثلت في سرقة المركبات بالقوة وسلب العاملين في المحال التجارية تحت التهديد بالسلاح (الأبيض) , موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص ، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي الى سواء السبيل.