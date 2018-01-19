690 ألف يورو مكافأة لـ لاعبي بلجيكا حال الفوز بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن لاعبو منتخب بلجيكا لكرة القدم سيحصلوا على مكافأة مالية قدرها 690 ألف يورو حال فاز “ الشياطين الحمر ” بلقب مونديال روسيا في 15 يوليو المقبل.

وأضافت المصادر: وتقل هذه المكافأة عن التي حددها الاتحاد البلجيكي الملكي للعبة لكل لاعب وقت مونديال 2014 حال فوز المنتخب باللقب المونديالي في البرازيل، النسخة التي خرج منها ” الشياطين الحمر ” من الدور ربع النهائي على يد الأرجنتين.

تابعت: وسيحصل كل لاعب بالمنتخب الذي يقوده الإسباني روبرتو مارتينيز، على 508 ألف يورو حال وصل المنتخب للنهائي ولم يفز باللقب، و435 ألف يورو إذا وصل للمربع الذهبي واحتل المرتبة الثالثة و314 ألف إذا حل رابعاً، و229 ألف إذا خرج من ثمن النهائي.

ويذكر أن المنتخب البلجيكي يحتل المرتبة الخامسة أمام إسبانيا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الذي تتصدره ألمانيا.