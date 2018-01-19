بالفيديو.. السيطرة على حريق بمستودع تموين تابع للصحة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

سيطرت فرق إطفاء الدفاع المدني بالدمام، اليوم الجمعة، على حريق نشب في مستودع رئيسي للتموين والإمداد بحي المحمدية تابع للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الشرقية، ما أسفر عن عدة إصابات وخسائر مادية.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن الحريق تسبب في إصابة 6 أفراد باختناق بسيط وتمت معالجتهم بالموقع، إضافة إلى خسائر مادية، حيث كان المستودع يحتوي على أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية.

من جانبها فتحت الجهات المعنية تحقيقا في الحادث، وشرعت ” الصحة ” في تقييم وتقدير حجم الخسائر لتعويض النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية التالفة بشكل عاجل.