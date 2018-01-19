كشافة تعليم مكة تختتم ” بادر الربيع “

سعيد العجل(صدى):

بحضور المساعد للشؤون التعليمية طلال بن مبارك الحربي اختتم مركز بادر التطوعي نشاطه وخدماتهم التطوعية النبيلة لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي وفترة الربيع.

وتفانى كشافة وقادة تعليم مكة في تقديم الخدمات جنباً إلى جنب مع قوة أمن المسجد الحرام في الرحاب الطاهرة بالمشاركة الميدانية اليومية في الفترة المسائية ولمدة خمس ساعات يوميا بأكثر من 12000 ساعة تطوعية منذ بداية إجازة الفصل الدراسي الأول حتى نهايتها في المواقع المخصصة لهم بمشاركة أكثر من 2340 كشافاً وقائداً وطالباً ومعلماً تم توزيع مهام عملهم في جنبات المسجد الحرام ومداخله وساحات الطواف وآماكن الحشود لتنظم الممرات والمساهمة مع الجهات الأمنية والحكومية في تسهيل أداء المعتمرين والزوار نسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة والراحة .

إلى ذلك أوضح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز بادر للأعمال التطوعية محمد بن مهدي الحارثي بأن مشاركة كشافة وطلاب تعليم مكة هي واجب إيماني ووطني هدفها تعزيز القيم وإكساب الخبرات للنشء في تقديم العون وخدمة الآخرين، كما أنها تعكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء وطلاب هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة اجازتهم والتي آثروا هؤلاء الشباب استثمارها في أعظم مكان وخدمة بإتجاه تحقيق رؤية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت العتيق ليكون التعليم مشاركاً فاعلاً ومساهماً حقيقياً تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

يذكر بأن مركز بادر للأعمال التطوعي عبارة مبادرة تربوية تطوعية تبنتها إدارة تعليم مكة منذ ثلاث سنوات يقوم بأعماله وتقديم خدماته خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج وكل جمعة وكل اثنين وخميس للصائمين وفي إجازة منتصف الفصل الدراسي، ويحظى برعاية ودعم وتشجيع أمارة المنطقة وتبنيها لبرامجه وأنشطته من خلال ملتقى مكة الثقافي ومسجل لديها ضمن المبادرات الوطنية المنجزة للمنطقة تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” وبموجب الشراكة المستدامة مع لجنة السقاية والرفادة، وكذلك يلقى الدعم اللامحدود والإشراف المباشر من قبل معالي وزير التعليم ونائبه ووكيل الوزارة للتعليم، وتتابع فعالياته الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزاوة ممثلة في النشاط الكشفي مما حقق أهدافه التربوية وأعان على أداء رسالته ومهامه على الوجه المطلوب.

