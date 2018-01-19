بالفيديو.. السيسي: المملكة دولة شريفة وعظيمة
قال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى : فى أعقاب رابعة والنهضة رأينا رد الفعل الدولى، وافتكروا الموقف الشريف والعظيم للملكة العربية السعودية، وافتكروا يامصريين .. فالآخرين حينها كانوا مستعدين للمظلومية عشان يقولوا إن هناك 3 و 4 آلاف ماتوا، والقنوات قامت بالدور، ومؤسسات الدولة كانت فى وضع صعب ولم تستطيع القيام بمجابهة هذا.
وأضاف خلال جلسة إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير، من مؤتمر ” حكاية وطن ” : وربما كان هناك إجراءات عقابية من مجلس الأمن، لكن وقف الملك عبد الله رحمه الله، ليقول فى بيانه، أن أى مساس بمصر فالمملكة سيكون لها رد فعل.
وتابع : مش أى حد يقدر يقف قدام دول كبرى يقول كدا، ويرسل الامير سعود الفيصل الى باريس، ويبدأ الدعم الحقيقى الخارجى لمصر، وكان هذا حالنا على الصيد الداخلى والخارجى لمكافح الإرهاب.
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 26 دقيقة
يدرك الشعب العربي السعودي موقف مملكته جيدآ وتقديرها للظروف الصعبه ومصر غاليه ولايمكن التفريط بها رحم الله الملك عبدالله والأمير سعود الفيصل لقد كانوا هم الحسم ولعبوها صح وهذه ام الدنيا تعود وتنور الدنيا نعلقد كان الشعب السعودي متوافقآ ومتفقآ على اجراءآت الملك الراحل رحمه الله
رعد ***[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 11 دقيقة
من زمان وحنا كذا ياسيادة الريس بس اغلب الدول تنكر الكلام ده بس احنا نعمل لربنا مو من اجل الشهرة اواى حاقة
براغى[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 4 دقائق
ومن لمصر يا سيادة الرءيس بعد الله الا السعودية العظيمة ومن للسعودية بعد الله الامصر الكنانة ..ومن للعرب والمسلمين بعد الله الا هاتين الدولتين جناحى الامة ..لذا كل محاولات زعزعة الامة تبدا اولا بمحاولة الوقيعة بينهما ..رحم الله الملك عبدالله وحفظ الله السعودية ومصر ووفق الله سلمان الحزم والسيسي لما فيه خير الامة العربية والاسلامية