بالفيديو.. السيسي: المملكة دولة شريفة وعظيمة

القاهرة(صدى):

قال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى : فى أعقاب رابعة والنهضة رأينا رد الفعل الدولى، وافتكروا الموقف الشريف والعظيم للملكة العربية السعودية، وافتكروا يامصريين .. فالآخرين حينها كانوا مستعدين للمظلومية عشان يقولوا إن هناك 3 و 4 آلاف ماتوا، والقنوات قامت بالدور، ومؤسسات الدولة كانت فى وضع صعب ولم تستطيع القيام بمجابهة هذا.

وأضاف خلال جلسة إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير، من مؤتمر ” حكاية وطن ” : وربما كان هناك إجراءات عقابية من مجلس الأمن، لكن وقف الملك عبد الله رحمه الله، ليقول فى بيانه، أن أى مساس بمصر فالمملكة سيكون لها رد فعل.

وتابع : مش أى حد يقدر يقف قدام دول كبرى يقول كدا، ويرسل الامير سعود الفيصل الى باريس، ويبدأ الدعم الحقيقى الخارجى لمصر، وكان هذا حالنا على الصيد الداخلى والخارجى لمكافح الإرهاب.