بالصور.. أسعار فولكس فاجن أطلس 2018

متابعات(صدى):

بعد أن جعلت فولكس فاجن تيجوان أقل في السعر في الولايات المتحدة مؤخرا قامت بالأمر بصورة معكوسة مع موديل أطلس الأكبر في الحجم. وزيادة السعر جعلت النسخة القياسية من السيارة أغلى بواقع 250 دولار عن السابق ليبلغ سعرها 31.675 دولار لتبتعد عن سعر النسخة القياسية من تيجوان والتي تبدأ من 25.495 دولار.

وتوفرت نسخة أطلس SE من قبل بسعر 33.590 دولار وزاد السعر ليبلغ 34.765 دولار أو بنسبة 7.115 دولار أغلى من تيجوان السابقة، بينما أعلى الاصدارات التي تتمثل في أطلس SEL Premium فتقترب من حاجز 50 ألف دولار مع وصولها لسعر يبدأ من 49.415 دولار بزيادة 925 دولار عن السابق.

ورغم زيادة سعر أطلس ولكن نسخة 2018 من السيارة لن توفر اضافات جديدة قياسية ولكن ستتوفر الباقات الاختيارية ذات التكلفة الاضافية مثل نظام دفع رباعي وفتحة سقف بانورامية ونظام لفتح أبواب المرآب. وستحمل السيارة ذات السبعة ركاب محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 235 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، أو محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 276 حصان وعزم دوران 361 نيوتن متر وسيتوفر لكلا المحركين نظام دفع كلي.

