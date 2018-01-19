في إنجاز جديد لإدارة المالك: عودة عراب ملاعب النصر بعد انقطاع 15 عاما

خالد يحي(صدى):

بعد عودة العضو الداعم سمو الأمير خالد بن فهد لمنظومة الداعمين في نادي النصر، وبعد موجة التعاقدات الاخيره، استطاع سلمان المالك رئيس النادي من اقناع عضو الشرف أيمن باحاذق للعوده مجددا لبيته الثاني بعد انقطاع طويل.

وتعد عودة الدكتور أيمن باحاذق انجاز كبير للاداره المكلفه حيث يمثل باحاذق ثقل كبير وداعم مميز للنادي ويعود له الفضل – بعد الله – في انشاء ملاعب النادي الحالية التي تعد الأميز بين كافة ملاعب الأندية بالاضافة لتكفلة ببناء معسكر خمسة نجوم للفئات السنيه خلاف دعمة المادي.

وكان أيمن باحاذق انقطع عن دعم النادي اثر عدم توافق مع ادارات النادي السابقه اعقبه انقطاع عن الدعم امتد لسنوات طويلة.