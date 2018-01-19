الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة الفتح

الرياض(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إستعدادته لمواجهة نظيره الفتح الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأجرى الفريق حصة تدريبية عصر اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي ركز فيها المدير الفني الأرجنتيني غوستافو كوستاس على تطوير مستوى الأداء لدى خط الدفاع من خلال تمارين على التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وافتكاك الكرة ، كما خضع لاعبي خط الهجوم إلى تمارين خاصة تمثلت في استغلال الثغرات والتمريرات السريعة والتسديد على المرمى من الكرات العرضية.