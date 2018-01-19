تويوتا هايلوكس تزداد شراسة في 3 اصدارات خاصة

متابعات(صدى):

أعلنت تويوتا عن تقديم بعض الاصدارات الشرسة من شاحنتها هايلوكس في نسخ Down Under. والاصدارات الجديدة المحدثة ترتبط بنسخ السيارة الأكثر مبيعاً في استراليا والتي تشمل هايلوكس Rogue و Rugged و Rugged X.

وحملت هايلوكس Rogue صادم أمامي جديد ومصابيح ضباب جديدة وشبكة تهوية علوية خاصة وقضيب رياضي وعجلات سوداء. أما نسخ Rugged فتميزت بمقدمة محسنة وأجزاء رياضية ورسومات خاصة بينما Rugged X حصلت على أجزاء من الألومنيوم للحماية وشبكة تهوية سوداء وخطافين للسحب وقضبان للسقف.

ويسعى الراغبون في شراء سيارات هايلوكس للحصول على مزيد من المزايا الاضافية في شاحناتهم وينفقون مزيد من الأموال على الكماليات حسب قول رئيس التسويق والمبيعات في تويوتا استراليا شين هانلي .