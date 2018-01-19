بالفيديو.. بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد عزاء عمها ابو زوجها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات ، بمقطع فيديو جديد بأول ظهور لها بعد وفاة عمها أبو زوجها سلطان .

وقالت بلقيس في الفيديو ” مساء الود والمحبة والأحترام ، أدري اني أتأخرت عليكم في انستجرام وسناب شات .. بس تدرون إن كانت عندي ظروف عزا توفالي شخص عزيز جداً أكثر من أبوي كمان .. والحمد لله على لك حال ” .

وتابعت بلقيس ” أحب أشكر كل من قدم واجب العزاء الله لا يوريكم اي مكروه .. فالأحزان هي اللي بتبين معادن الناس .. عايزة أقولكم أنا في العزا جاني ناس والله ما أعرفهم من متابعيني ومن الناس اللي احييت لهم أفراح ، قالولي زي ما انتي فرحتينا لازم نقف معاكي في حزنك ” .