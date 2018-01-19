أبا الخيل: ” القلاف ” بذرة إرهاب إيرانية

عادل الحربي(صدى):

أعرب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، عن سعادته الكبرى بالإنجازات الأمنية التي تتوالى على أرض هذا البلد الطاهر النقي، والتي كان آخرها العملية الأمنية التي أعلنت عنها رئاسة أمن الدولة، بشأن مقتل المطلوب الإرهابي عبدالله بن ميرزا علي القلاف، بالقرب من مزرعة بين العوامية والقديح بمحافظة القطيف.

وقال ” أبا الخيل ” : نسشعر الاعتزاز والفخر بيقظة رجال القوات الأمنية في مختلف القطاعات، التي رصدت المطلوب الإرهابي ” القلاف ” المتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، ‏والذي استسلم هو وزمرتُه الإرهابية للفكر المتطرف، ووقعوا في حضن الفارسية الصفوية الحاقدة وأعداء الأمة حزب الشيطان، ودفعوا إلى خيانة الوطن.

وأضاف: استقل هذا الإرهابي سيارة تحمل لوحات وهمية لخداع رجال الأمن؛ إلا أن رجال الأمن -بمختلف القطاعات- كانوا متأهبين، ووضعوا نصب أعينهم مخافة الله وحماية المقدسات والوطن وقادته وأبنائه وأمنه وأمانه.

وتابع: قوة رجال الأمن الشرفاء تَجَلّت في تعاملهم مع هذا الإرهابي الخطير، عندما بادر بإطلاق النار تجاه هؤلاء الساهرين على أمن الوطن وراحته، بعدما غرس فيه إرهاب إيران وشرورها؛ وذلك بمحاولته قتل هؤلاء البواسل الذين يحمون البلاد من هؤلاء الأشرار الغلاة الفجار الذي يحرصون على قتل الأبرياء وإهلاك الحرث والنسل والممتلكات وهتك الأعراض وخلخلة الأمن.