نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الناشئين

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة، من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم، فضلا عن ترتيب الفرق.

تعادل فريق الهجر، على ” الوحدة ” 2/2، ليحتل الهجر المركز الثامن برصيد 11 نقطة، أما الوحدة تصدر المركز الثاني برصيد، 22 نقطة.

فيما فاز الاتفاق على الرائد بخامس أهداف مقابل هدف، ليحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وفاز نادي الفتح على الروضة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل الفتح المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقاط، بينما يحتل الروضة المركز الثاني عشر، برصيد صفر.

كما فاز فريق النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل لاشىء، ليحتل النصر المركز الأول، برصيد 23 نقطة، بينما الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وفاز نادي القادسية على الشباب بهدفين مقابل لا شىء، ليحتل القادسية المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.