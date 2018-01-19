” نوكيا ” توقع أول اتفاق رسمي لتوريد معدات شبكة الجيل الخامس

طوكيو(صدى):

وقعت ” نوكيا ” اليوم الجمعة، أول اتفاق رسمي لتوريد محطات اللاسلكي الخاصة بشبكة الجيل الخامس لشركة الاتصالات اليابانية ” NTT DoCoMo ” التي تغطي تقريبا نصف مستخدمي الجوال في البلاد.

ويمثل هذا التعاقد أول صفقة رئيسية للشركة الفنلندية لتوريد معدات وأجهزة ومحطات الجوال بشبكة الجيل الخامس بناء على معايير ” NR ” الهوائية الجديدة للشبكات والتي تم الانتهاء منها في ديسمبر2017.

ولم يتم الكشف عن بنود الصفقة، ولكنها ستحرز نقلة كبيرة في قدرات ” DoCoMo ” في توصيل خدمات الجيل الخامس في اليابان بحلول عام 2020 وهو توقيت انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.